補教：學測數B獨有單元增 想減少跨考優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）112年學測今天第一節考數學B，補教老師認為，試題難易度適中但比去年稍難，值得一提的是，考題增加數學B獨有單元，數學A跨考生不易得分題多達25分，明顯想減少跨考優勢。

得勝者文教今天舉辦記者會分析112年學測數學B試題，預估5標依序為12、10、7、4、3（滿級分15），和去年（111年）數學B相比，頂標、前標及均標都少1級分，其他與去年相同；相較今年數學A預測值（1月13日考完），僅有均標多1級分。

補教老師解創智分析，今年數學B重視閱讀素養及生活涵養 ，沒有明顯時事題，整份考卷難易適中，不像去年有大量中偏易考題，考生可能普遍會認為今年比較難，但計算量與去年差不多；另外，今年數學B把較困難題目放在最後，回歸到舊時代大考模式。

解創智提到，今年數學B有四分之一的考題是數學B獨有單元，共占25分，包含圓錐截痕、單點透視法等，若數學A考生跨考，可能會因為過去沒有接觸過類似內容，需要花點時間看懂題目。

解創智進一步說明，去年數學B考題中，獨有單元僅有2題，占10分，大考中心今年特別放大這一塊，明顯是想減少數學A跨考數學B優勢，算是防守型作法。數學A可能需要先讀過數學B單元，才有機會輕鬆作答。

解創智認為，今年第14題有點「小瑕疵」，這題是段考題型，像送分題，在大考難見類似狀況，印象中過去只發生過一次，和段考題一模一樣，數字也幾乎沒有變，這是可惜的地方。

解創智表示，今年考卷沒有很簡單，但有不少容易得分題型，第5題對習慣先看選項再做題考生而言，不一定要透過計算，可一眼看出答案；第12題考經緯度是跨領域題，考生利用地理方面知識判讀，可快速作答；第16題用國中數學方法也可以作答，「題目比較可愛一點。」（編輯：李亨山）1120115