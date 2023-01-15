學測社會科 補教：敘述刁鑽粗心考生恐答非所問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

112年學測15日順利落幕，得勝者文教解題團隊下午在記者會中分析社會科試題，推估5標依序是13、12、10、8、1（滿級分15），和111年差不多，僅有均標及後標各少1級分。中央社記者陳婕翎攝 112年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）112年學測社會科試題，補教解題團隊認為，整體中間偏難，文字敘述刁鑽，重視考生閱讀能力，粗心考生可能掉入答非所問陷阱，另外，圖題增加，鼓勵學生不死讀書，重視實作。

得勝者文教今天舉辦記者會分析112學測社會科試題，推估5標依序是13、12、10、8、1（滿級分15），和去年差不多，僅有均標及後標各少1級分。

補教老師張雪雲說，「社會科素養重在閱讀」，不論是歷史、地理或公民題目，今年出題文字敘述刁鑽，但仔細審題就會發現考題觀念都不難，重視考生閱讀能力，不能抱著隨便糊弄心態讀題，出題老師都非常清楚考生常犯錯、沒有注意到考點，耐心審題，就不會有問題。

公民考題部分，張雪雲說，不同於去年政治學考題居多，今年是法律及經濟學考題佔多數，尤其經濟學很多變化題型，考題重視閱讀性、知識性及判斷性，答案都在題目中，如第4題重點就是在考量每坪房租高低，只要抓到關鍵字，答案就出來，混水摸魚考生不易拿分。

至於地理考科，補教老師李威立說，考題文字敘述誘答強烈，若粗心考生沒有發現關鍵字，就可能答非所問。今年考題多數都是高中一年級所學通論，在21題中占了16題，課本讀熟就可以處理，區域地理則有1題台灣題、4題世界題，但沒有出現中國地理題。

針對歷史考題，補教老師曾泰輯認為，題目中間偏難，閱讀量大，史料判讀多，重視文意理解細節。文化區域族群交流議題是今年考題特色，將航海族群流動交流整合，其中第9題考到宋元時期泉州發現波斯人墓碑、第19題則是15至17世紀大航海時代，葡萄牙人在馬來半島留下的族群文化融合。

張雪雲說，今年社會科圖題增多，就是希望考生不要死讀書，應該重視實作。如第42題考尋找災害避害中心的等高線、58題是地勢分析、62題考的是分級符號，過去考生多是直接看圖作題，較少機會自己畫圖示；第65題則是要考生繪製產量足夠、分配不均的糧食危機圖表。

另外，今年社會科考題結合時事議題與生活，如第24至26題是開放萊豬進口的法律問題，及對豬肉市場的潛在影響；另外，第50至51題則是台灣獼猴族群分布圖，發現這個區域沒有劇烈地形、氣候等自然條件變動，但猴群出現移動趨勢。（編輯：陳清芳）1120115