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學測國寫考花草氣味記憶 考生寫多肉植物、香水

2023/2/10 12:06
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（中央社記者陳至中台北10日電）112學年度學測國語文寫作能力測驗「花草樹木的氣味記憶」，閱卷老師今天指出，有考生寫沒什麼味道的多肉植物，或是花草的香水，只要能扣緊題旨，寫出氣味所召喚的感受，也能拿到分數。

大考中心今天舉辦線上說明會，邀請國語文寫作能力測驗、英文科的閱卷召集人，說明112學年度學測非選擇題的閱卷狀況。

國寫閱卷召集人、成功大學中文系名譽教授陳昌明指出，今年的2大題中，第一題是測驗知性統整判斷，要考生站在福爾摩斯的立場，指出華生犯的兩個錯誤，並分析兩人不同的生活態度。

第二題則是「花草樹木的氣味記憶」，屬於情意題，陳昌明表示，得分關鍵在符合題旨，深刻描繪所述花草樹木的氣味，以及氣味所召喚的記憶與感受。只要寫出的經驗和情境細膩動人，且文章結構嚴謹、文辭優美，就能得到A＋級。

陳昌明舉出幾個例子，有考生寫本身沒什麼氣味的多肉植物，需要很靠近才能勉強聞到。年輕學子一開始也不知祖母為何要放這盆在書房中，但文中鋪陳祖孫間的相處，最後瞭解到，多肉植物即便在很艱困的環境中也能生長，祖母的選擇有其用心。

另一名考生自陳住在「天龍國」，沒什麼花草樹木的記憶，唯一沾上邊的是花草香的香水。不過陳昌明說，考生寫出和父親一同研究各種香味，從香水進而研究植物知識，閱卷老師也覺得寫得很有意思。

陳昌明也提到，有考生寫到阿公、阿嬤家果園種的蘋果樹，將老一輩的辛勤工作結合蘋果的香味，寫出有感情的文章，「誰說記憶沒有味道，記憶也可以是蘋果味的。」

近來有作家批評中學的「罐頭式作文」教學，讓考生背公式和名言、典故套用在作文中，扼殺創意。但陳昌明認為，今年學測閱卷下來，這類「套路」的文章很少，可能跟題目有關，「沒有說一個套路可以用很多年的。」

學測英文科非選擇題部分，閱卷召集人、政治大學英文系教授賴惠玲表示，今年的混合題難度中等，評量考生對選文的理解度，是否能找出關鍵字句並簡答出來。翻譯題以戰爭為主題，結合俄烏戰爭時事，部分考生的拼字和基本文法有加強空間。

英文作文屬引導式寫作類型，提出4張表情符號圖片。賴惠玲認為，考生從小使用社群軟體，對表情符號不會陌生，算是非常貼近生活經驗的考題。得分關鍵是細節描述及創意、邏輯思考能力。（編輯：陳政偉）1120210

#陳昌明
#賴惠玲
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