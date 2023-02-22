學測成績2/23公布 上午9時網路、電話可查詢

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）112學年度學科能力測驗成績將於明天公布，上午9時起開放網路或電話語音查詢成績，報名資料有填手機號碼的考生，也會收到大考中心簡訊通知成績。

112學年度學科能力測驗考試成績將於明天公布，大學入學考試中心今天發布新聞稿說明，明天將寄發成績通知單，上午提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，將收到發送簡訊通知考生成績；若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。

除了手機簡訊查詢成績外，明天上午9時起，考生也可至大學入學考試中心基金會大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至8月31日止。

大考中心網站明天上午也會公布各科15級分制下的原得總分與級分對照表；「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準；以及各科人數百分比累計表，2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表；至於學測15級分制轉換為60級分制級分查詢，將於4月11日公告。

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至於對考試成績有疑義、想申請複查的考生，應在明天公布成績後、3月2日之前至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。

入學考試中心基金會說明，考生複查成績限用網路申請，應於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理；成績複查結果通知書將於3月10日寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。（編輯：陳仁華）1120222