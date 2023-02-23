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112年學測成績揭曉 數B、自然滿級分人數近腰斬

2023/2/23 10:39（2/23 10:47 更新）
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（中央社記者陳至中台北23日電）112學年度大學學科能力測驗（學測）成績今天上午揭曉，數學B、自然考得較難，滿級分人數與去年相比接近「腰斬」。大考中心表示，有依據108課綱精神持續調整。

根據大考中心今天公布的統計數據，數學B滿級分（15級分）人數為1736人（去年3008人），自然科滿級分1544人（去年3012人）。社會科雖然較不明顯，但滿級分也下降為1713人（去年2510人）。這3科的頂標也都較去年下降1級分，可見題目較去年難。

108課綱將數學分成A、B讓考生選讀，數學A是高數學需求，對應到大學的理工科系，以及文組的部分商學院科系。數學B則是低數學需求，主要對應到文、法、社會科學、藝術科系。

去年（111學年度）是108課綱首度用於大學考招，教育團體和補教業者質疑數學B考得太簡單，且與數學A命題區隔不大，可能導致大量跨考數A、數B，增加考生壓力，且不利於高中教學。

大考中心主任周兆民今天表示，今年（112學年度）有從命題、審題方面調整，今年數B考完後，大部分媒體報導，都認為對修數B的學生「友善」，尤其是混合題部分，考到的專有名詞是數B才有的範圍（例如單點透視法），有照顧到不同數學需求的考生，更符合108課綱精神。

自然科今年也考得較難，周兆民表示，難度確實有做一些調整，頂標為13級分（較去年降1級分），「大概是我們希望的分數。」從各級分分布圖形分析，11級分以上的人數比率也比去年降低。

社會科部分，去年高分人數太多，今年則是10級分以上人數明顯減少。周兆民分析，主要差異是去年只有一題繪圖題，今年則有3題。108課綱希望活學活用、融會貫通，並有適當的表達說明能力，因此增加繪圖題。不過他說，考後檢討發現，今年有2題繪圖題考生答的普遍不太理想，是滿級分人數下降的原因之一。

另外，今年是108課綱適用大學考招的第二年（111考招改革第二年），周兆民指出，學測的重考生人數「回復到過去水準」，約1.1萬人，占總考生1成。不過他說，在未進一步分析前，暫無法斷言重考生對整體分數分布造成什麼影響。（編輯：張雅淨）1120223

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