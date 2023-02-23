學測成績公布 雄中8人雄女1人四科滿級分

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）112學年度大學學科能力測驗（學測）成績今天上午公布，高雄中學有8人、高雄女中1人，分別在4個科目拿到滿級分。雄中指出，今年各科滿級分人數和達到頂標人數顯著增加。

雄中新聞稿表示，今年學生學測成績亮眼，有4人國英數A自滿級分，比去年增加1人；57級分以上57人，較去年增11人。國英數B社滿級分有3人，國英數B自滿級分有1人，四科60級分總人數達8人。

根據雄女統計，今年有1人英數A自滿級分，59分有9人，55分以上有87人。雄女輔導主任劉芸瑾表示，112學年是108課綱考招的第二屆，考招制度相比去年仍有些變化，部分校系檢定與採計科目減少、調降。

雄女滿級分學生林宇婕在國、英、數A、自四科拿到滿級分，將申請醫科。她接受媒體聯訪表示，自己讀書重視效率，不會一口氣讀太久，只要發現專注力降低就會先休息。她最喜歡的紓壓方式是運動和睡眠，「跑步可讓心情變好，睡飽很重要可以讓頭腦清晰！」

劉芸瑾舉例，像是台大化工系相較去年，今年不採計國文科，檢定標準由頂標調降到前標，此變化不利高分群。

雄女新聞稿指出，現行升學4大管道名額以個人申請占比最高，考生可運用大考中心公告的學測各科與各組合考科的累計人數與百分比、甄選入學網站和落點分析網站，評估自身優勢考科組合，再將目標校系納入個人申請六校系的清單。

雄女也提醒，今年的考科組合與去年一樣有「同時參採數A與數B的考科組合」。例如台大政治系公共行政組，這樣的考科組合，校系不會同時參採數A及數B成績，只會檢定其中一科數學成績，且數學成績不會列入篩選及採計的科目。（編輯：黃世雅）1120223