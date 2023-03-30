大學申請入學第一階段篩選結果 查詢看這裡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）112學年度大學申請入學第一階段篩選結果，今天上午9時揭曉，共逾5.3萬個招生名額；配合國家政策培育資安學研人才，今年新增「資安組」，共有68個名額。

申請入學有別於傳統的考試招生，強調適性發展和大學自主選才，每名考生最多可申請6校系。第一階段主要是以學科能力測驗（學測）成績篩選，於今天上午9時公告結果，考生可到大學甄選入學委員會網站查詢。

近年受到少子女化趨勢影響，大專招生激烈，不少校系減少採計科目或下修檢定門檻；然而，通過第一階段的考生，還不到鬆懈時刻，仍要參與第二階段的指定項目甄試，包括面試、筆試、書面審查等，由各校系自訂。

根據大學甄選入學委員會統計，112學年度申請入學共有67所大學院校、2229個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬3856個，較去年減少1954個。

112學年度主要增修措施，包括配合國家政策新增的「資安組」招生，可於申請入學第一階段使用APCS（大學程式設計先修檢測）作為檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入採計，共有16校系招生、名額68名。

後續重要日程，第二階段甄試日期為5月18日到6月4日間，由各校系自訂，並於6月5日前公告錄取名單；由於學生可能同時錄取多校系，須再參加「統一分發」，於6月8日、9日向甄選會登記就讀志願序，最終分發結果將於6月14日揭曉。（編輯：陳仁華）1120330