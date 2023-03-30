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台大申請入學第一階段篩選 機械土木超篩最多

2023/3/30 13:02（3/30 13:25 更新）
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台大30日公告大學申請入學第一階段篩選結果，5576人次通過篩選，通過醫學系篩選的考生最低落在4科59級分。圖為台大校門。（中央社檔案照片）
台大30日公告大學申請入學第一階段篩選結果，5576人次通過篩選，通過醫學系篩選的考生最低落在4科59級分。圖為台大校門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北30日電）台灣大學今天公告大學申請入學第一階段篩選結果，5576人次通過篩選，通過醫學系篩選的考生最低落在4科59級分，機械系、土木系的超篩最多，競爭非常激烈。

台大註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大112學年度申請入學管道招生名額1778個（去年1750個），報名1萬7571人次（去年1萬2782人次），5576人次通過一階篩選（去年5138人次）。

觀察各系狀況，李宏森指出，今年報名人數最多的是土木系，共1181人報名（比去年多1002人），推測是去年土木系通過分數偏低，今年產生鐘擺效應「擺了回來」。政治系公共行政組今年也有920人報名（比去年增852人），推測是同時可報數學A、數學B，吸引許多考生報考。

台大超篩（通過篩選人數多於預計甄試人數）較多的校系，包括土木（64人）、機械（68人）、電機（40人）、資工（39人），都是二類組。李宏森表示，今年有部分工學院科系取消採計國文科，吸引更多考生報名，不過校方會建議各系明年把國文科列入檢定（設定學測5標門檻），「至少檢定個均標」，藉此宣示工學院對國文科的重視。

受到矚目的醫學系，今年超篩33人，通過門檻為59級分（4科），通過的135人中，有55人是滿級分（4科60級分）。去年因學測數學A考的較難，醫學系門檻一度掉到58級分，今年又回歸正常。

電機、資工系也競爭非常激烈，兩系通過篩選學生，都有超過一半是滿級分（3科35級分）。

李宏森提到，今年通過台大各系申請入學一階篩選的考生，最低落在採計學測3科37級分（比去年提升2級分）、採計4科40級分（比去年降2級分）。

李宏森提醒學生留意第二階段甄試時間，台大也有錄製影片，向學生介紹要如何準備第二階段書面審查資料，有興趣的考生可以上台大網站觀看。（編輯：李亨山）1120330

#申請入學
#台大
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