大學繁星推薦錄取率62％ 台大台師大清大皆有缺額

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（中央社記者陳至中台北21日電）112學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率62.71%，比111學年度略增，而缺額1330個，則較去年增加411個，包括台大、台師大、清大等校都有缺額。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公布112學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取362所高中推薦的1萬4431名一般生，錄取率為62.71%，較111學年度（61.81%）略增，考生可上甄選入學委員會網站查詢。

根據甄選委員會資料顯示，繁星推薦第1類至第7類學群共有2萬3011人報名（較去年減少1312人），錄取人數為1萬4431人（較去年減少603人），招生缺額1330個。缺額及後續放棄入學資格後的缺額，將回流到後續的「分發入學」管道。

受到少子女化影響，近年大學各管道缺額都上升。今年度的繁星推薦，包括台灣大學（10名）、台灣師範大學（3名）、成功大學（17名）、清華大學（8名）等競爭激烈的學校，都出現缺額。私校缺額更多，例如中國文化大學有257個缺額，真理大學152個缺額，長榮大學107個缺額。

甄選委員會提醒，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單；考生如對錄取結果有疑義，可於本月22日中午12時前，以網路申請複查。（編輯：郭諭儒）1120321