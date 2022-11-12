台大醫學系申請設備取「有共識」 避免再現缺額

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（中央社記者陳至中台北12日電）台大醫學系111學年度申請入學管道出現2個缺額，一人透過繁星推薦上陽明交大，一人則是在學生重考。校方表示，為避免類似情形，醫學系已有共識112學年度會設備取名額。

台大醫學系是競爭最激烈的校系之一，過去申請入學沒有設備取名額，仍年年滿招。不過111學年度卻罕見出現2個缺額，其中一人是「繁星推薦」錄取陽明交通大學醫學系，而放棄入學台大醫；另一人則是台大醫在學生無聊，想體驗「面試快感」而重考，居然也通過面試列為正取，引發網路熱議。

台大教務處註冊組長李宏森今天接受中央社記者電訪，證實醫學系內部已有共識，112學年度申請入學將會設備取，至少會有2、3個名額。

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李宏森表示，11月已公布的112學年度申請入學簡章，依規定只需列出正取名額，醫學系可在明年（民國112年）5月公布錄取結果前，評估最後備取增列名額，經校內招生委員會確認即可。

李宏森也提到，能通過台大醫學系第一階段（主要以學科能力測驗成績篩選），幾乎都是滿級分，即便是備取上，也一定是相對優秀的學生，不用擔心素質。在招生競爭激烈的環境下，校方希望盡量在申請入學就招滿，不用回流到後續的分發入學管道，如此一來，名額利用會更好。（編輯：卞金峰）1111112