台大爭取繁星名額提高到15% 校長：採逐年調整

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣大學校長陳文章今天表示，將向教育部申請，將「繁星推薦」所占的招生名額比率，從現在的10%提高到15%。但他強調，會採逐年調整的方式，不會一步到位。

「繁星推薦」最早由清華大學推動，為實現區域均衡的理想，篩選時著重高中的學業表現、全校排名百分比。因此相對於競爭激烈的都會區明星高中，偏鄉、社區型高中學生更占優勢。

教育部目前規定，各大學「繁星推薦」的招生名額，以不超過招生總額的15%為原則，國內許多大學都已調高到15%，但台大目前為10%，仍將較多的名額放在考試分發管道。部分教育團體也批評，部分學生刻意到偏鄉、離島高中就讀，進而爭取更好的在校排名，不希望繁星再進一步調高。

現任台大校長陳文章在參與校長遴選時，就提出要調整招生策略，提升個人申請、繁星推薦、希望入學等管道的比率。他今天在2023年杜鵑花節學系博覽會上接受媒體聯訪也說，會跟教育部申請將繁星從10%提升到15%。

陳文章表示，台大不只是想收優秀學生，也要照顧到城鄉發展和弱勢，「我們一直有個夢想，希望做到鄉鄉有台大。」期許有一天，台灣每一個鄉鎮市區，都有青年學子能到台大就讀。

陳文章對申請成功相當有信心，他說，教育部本來設定的繁星上限就是15%，只是台大以前沒達到。

然而，各管道的名額調整，攸關學生升學權益。陳文章強調，不會一步到位，而是採逐年調整的方式，就像為弱勢生打造的「希望入學」，台大一開始也沒到3%，而是逐年調到3%。

對於到訪杜鵑花節的高中學子，陳文章表示，台大是一個完整的大學，學生考進來時可能分屬不同學系，但可透過修讀不同的領域專長模組，自由組合自己的學程，不一定要限制在原來的學系。他相信「跨域整合」是未來趨勢，這也是台大現有的優勢。

今天杜鵑花節活動中，同屬「國立台灣大學系統」的台灣師範大學、台灣科技大學2校校長都現身參與。台師大校長吳正己致詞時幽默地說，台大近來「野心勃勃」，透過跨校雙主修等方式，想把台師大最優秀的學生都吸收過去。

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不過吳正己說，為了讓學生有最好的發展，仍會繼續和台大系統合作，鼓勵3校學生互相修課。他也向在場的台北市長蔣萬安喊話，3校正規劃「大學之道」，打造周邊社區安全的單車通學環境，希望北市府能多多支持。

台灣科技大學校長顏家鈺表示，明年台大杜鵑花節，台科大也會來擺攤，把最好的東西拿出來，「大家PK一下」，要藉此機會，讓外界看看技職體系堅守專業和基礎技術的價值。（編輯：李亨山）1120311