台大13日公布ChatGPT因應措施 建議調整出題方式

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聊天機器人ChatGPT掀起熱潮也衍生許多疑慮，台灣大學預計13日公布因應措施，建議教師調整作業出題方式。（路透社）

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（中央社記者陳至中台北11日電）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生許多疑慮。台灣大學今天表示，預計13日公布因應措施，建議教師調整作業出題方式，更著重引導思考，而非網上就能查到標準答案。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論，香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具。台灣教育部近期也邀集學界代表討論，希望各校能引導學生以「合理且負責」的態度，善用科技輔助學習。

台灣大學今天舉辦杜鵑花節與學系、社團博覽會，校長陳文章會後接受媒體聯訪，認為ChatGPT會是學生獲取知識的好工具，但在培養創造力、領導力、表達情感上，目前AI仍比較難做到。

陳文章表示，ChatGPT能很快回應既有知識，但要進一步創造新的知識、跨領域整合的知識，就不見得能表達的完整。台大面對AI工具的挑戰，所持的立場是：「要善用它，但不要依賴它。」

台大預計本月13日在網站公布ChatGPT的因應措施。教務長王泓仁指出，主要是作業方面，會呼籲課堂教師都上ChatGPT查一查，確認各種課堂作業是不是都有標準答案，出題方式要更著重引導學生思考。

王泓仁說，在教師教學、學生學習、考試應用上要注意的事項，都會有一些提醒，他強調，會是建議和參考性質，而非強迫，「我們更著重在積極、正面意義上。」

除此之外，陳文章提到，台大未來會調整各管道的招生比率，「繁星推薦」會從10%逐年提升到15%，考試分發管道則會相應調降。希望未來能真正做到「鄉鄉有台大」，照顧到台灣的城鄉發展及弱勢學生權益。

陳文章表示，已向教育部提出申請，預計會是以「逐年調整」的方式，慢慢調到15%，不會一步到位。他說，繁星推薦本來上限就是15%，只是台大多年來還沒達到。（編輯：李亨山）1120311