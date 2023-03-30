大學申請入學第一階段揭曉 通過率81.7%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）112學年度大學申請入學今天公告第一階段篩選結果，7.6萬人報名，6.2萬人通過篩選，通過篩選比率為81.71%，較去年的83.12%略降，平均每個考生通過2.96個校系，則是近3年最多的一次。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公告112學年度大學申請入學管道第一階段篩選結果，並開放考生上網查詢篩選結果。

甄選委員會指出，112學年度申請入學提供5萬5385個名額，有7萬6112人報名，比111學年度減少5238人，6萬2194人通過第一階段篩選（去年6萬7616人）；考生平均申請5.57個志願校系（去年5.71個），通過2.96個（去年2.88個）。

近年受到少子女化影響，學生數大減，111學年度的申請入學通過率達83.12%，創下新高紀錄，今年則因大學縮減名額等因素影響，通過率較去年略降。

通過第一階段篩選的考生，仍須參加第二階段指定項目甄試，各大學近日將寄發或公告甄試通知及相關資料給通過篩選的考生，考生須於大學規定日期前繳交甄試費用，並依簡章規定上傳或繳交相關證明或資料。

甄選委員會表示，為讓考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，4月13日至19日每日上午9時至晚間9時，將開放測試系統供考生實作演練；甄選委員會已將操作說明與操作教學影音檔公告在「申請入學」網頁。（編輯：陳仁華）1120330