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新聞專題
大學甄選決戰
5月中旬是大學甄選第二階段的關鍵，大學院系陸續安排筆試、口試、資料審查，考生此時的表現，將決定是否能如願進入理想校系。中央社從甄選常見的迷思切入，包括請代筆、罐頭答案是否有用，並探討108課綱變革下，高中推動「學習歷程」，以及大學推動「招生專業化」的利弊得失。
大學甄選決戰
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大學甄選決戰2/5

大學甄選決戰／甄選必看學系審查重點 罐頭答案保證吃虧

2022/5/8 08:50（5/8 10:21 更新）
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大學甄選季即將到來，專家建議可參考各系公布的「審查重點與準備指引」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
大學甄選季即將到來，專家建議可參考各系公布的「審查重點與準備指引」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳至中台北8日電）大學甄選季即將到來，考生準備書面審查、面試時難免焦慮，專家建議可參考各系公布的「審查重點與準備指引」，但千萬不要去找罐頭答案，或是找人代做資料，「保證吃虧」。

現任教育部高等教育司專門委員的周弘偉，過去曾擔任中央大學招生組長多年，走訪超過2/3院系協助改善招生策略。他近日接受中央社專訪，談及111學年度考招改革，強烈建議考生在選校系時，參考各校公布的「審查重點與準備指引」。

周弘偉表示，上述指引經過各系教授開會討論，尤其是規模較大的系，面對上百名考生，甄選不得不分組進行。每名學生面對的教授不同，必須預先確立出一致的選才標準，分別評分時才不會淪為個別教授內心想像。

對學生來說，指引相當於把學校審查的重點預先公告周知。周弘偉指出，教授很怕看到的書審資料，塞了一堆無關的東西，完全看不出學生適不適合。

周弘偉以中央大學數學系為例，面試時曾問每一名考生一個問題：「你高中3年最喜歡的數學公式或定理是什麼？」觀察學生聽到這問題是排斥，還是馬上被打動、進而侃侃而談。

教育部次長劉孟奇也認為，上述的問題馬上就能看出學生是否有興趣，即便預先上網找「考古題」，背好學長姊說過或外界整理的「罐頭答案」，但畢竟不是親身經驗，再被追問也很容易拆穿。建議從自身學習、生活經驗切入，真誠地回答。

「罐頭答案保證吃虧。」劉孟奇說，教授們每年都要面試很多學生，不知道聽過多少次罐頭答案，建議考生避免找坊間業者代做備審資料，因為業者不可能會為每一個客戶量身訂做，也無法深入瞭解每名學生的特質。

劉孟奇認為「真誠」是面試的不二法則，他以自己在中山大學政治經濟系的經驗為例，選才最著重領導能力，一名考生被問及家庭生活，直說在家中排行老大：「人家兄弟如手足，當然要常叫手足去做事、跑腿啦。」讓教授留下深刻印象，後來這名學生畢業後，果然在農業運動發光發熱。

「大學招生專業化發展計畫」主持人鄭雯也提醒，選擇校系不能只看錄取分數排名，也要注意即便是同一領域，不同學校也可能會有不同的發展特色。以心理系為例，研究型大學偏重邏輯、科學分析人才，但許多大學則偏重輔導、諮商人才，更著重與人互動的能力，取才方向也會有所不同。

鄭雯建議學生在挑選校系時，要以個人興趣、能力為主，畢竟「人生不會只到大學這一刻而已」，幸運擠上知名大學，卻因志趣不合而讀得痛苦萬分，轉系也不是那麼容易。（編輯：陳清芳）1110508

教育部推動「大學招生專業化發展計畫」，透過工作坊、論壇等形式，邀集各大專招生負責人對話和分享經驗。（鄭雯提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月8日
教育部推動「大學招生專業化發展計畫」，透過工作坊、論壇等形式，邀集各大專招生負責人對話和分享經驗。（鄭雯提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月8日
大學甄選季即將到來，考生準備書面審查、面試時難免焦慮，教育部高等教育司專門委員周弘偉（右）建議考生可參考各系公布的「審查重點與準備指引」。教育部次長劉孟奇（左）也指出，考生在面試時，建議不要背好「罐頭答案」，從自身學習、生活經驗切入，真誠地回答。中央社記者鄭清元攝 111年5月8日
大學甄選季即將到來，考生準備書面審查、面試時難免焦慮，教育部高等教育司專門委員周弘偉（右）建議考生可參考各系公布的「審查重點與準備指引」。教育部次長劉孟奇（左）也指出，考生在面試時，建議不要背好「罐頭答案」，從自身學習、生活經驗切入，真誠地回答。中央社記者鄭清元攝 111年5月8日
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