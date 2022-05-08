大學甄選決戰／書審、面試占比誰說的算 招生專業化重科學

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教育部次長劉孟奇表示，教育部鼓勵各校建立評量尺規，是要把原本「內隱」的規範變成「外顯」，一方面讓大學招生更有持續性、穩定性，一方面也讓高中學生、家長更瞭解大學想要什麼樣的人才。中央社記者鄭清元攝 111年5月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）大學為了甄試更加客觀，紛紛聘請招生專業人員協助教授，他們拿出科學分析資料說服院系調整評量尺規，成功勸說學系提高書面審查、降低學測成績比重，或取消英檢證明的要求。

「大學招生專業化發展計畫」計畫主持人、中山大學教育與人類發展研究全英語學位學程主任鄭雯接受中央社專訪表示，面對學術專精的教授，各校的招生專業人員須拿出實證數據，才能成功說服教授調整。

鄭雯舉出中山大學的經驗，透過分析學生入學後表現，發現書面審查的預測能力高於面試。

其中原因在於面試強調臨場反應、應答技巧，而「書審資料需要長期累積，不是3分鐘、5分鐘就能看得出成果。」鄭雯說，部分學系在考量後，決定提高書審的比重，甚至取消面試。

過往許多學系審查時，還要求另外繳交英檢證明，讓高中生不得不額外負擔校外英檢費用。鄭雯說，透過資料分析發現，除了外語相關學院，學生高中有無通過英檢，與入學後的學習表現關連不大，用學測英文成績篩選已足夠。

在與其他大學交流時，鄭雯也發現有些學系的學測成績占分比重很高，但其實能通過第1階段（以學測成績篩選）的學生，都具備一定的學科能力，進入第2階段的口試、書審或筆試、實作等，反而更能看出學生是否適合。

鄭雯表示，過度重視學測成績，對學系招生也易產生不利影響，畢竟學測分數優異的學生，也可能被其他學校「撈走」，進而產生缺額。

教育部次長劉孟奇接受中央社專訪表示，甄選的評量尺規「不是什麼新發明」，例如升學考試的國文作文、簡答題，英文檢定的口說評量等質化評量，除非是一名老師從頭改到尾，都需要一套標準化的評分機制，讓每個閱卷者都有所依據，根據不同的向度、等級來給分。

外界常以為大學面試全憑教授個人喜好，劉孟奇認為，教授們畢竟面對的是未來4年要教的對象，也很怕選到不適合、沒有興趣的學生，如果讀一讀就休學、轉系、重考，或只把學系當成過渡和跳板，教授也會有很深的挫折。

劉孟奇表示，教育部鼓勵各校建立評量尺規，是要把原本「內隱」的規範變成「外顯」，一方面讓大學招生更有持續性、穩定性，一方面也讓高中學生、家長，更瞭解大學想要什麼樣的人才。

在108課綱推動前，大學申請入學的書面審查、面試就行之有年，劉孟奇指出，新課綱最大的不同是引入「學習歷程檔案」制度，讓大學教授更能瞭解學生在高中3年中學到了什麼。各學系透過揭露審查重點和提供指引，也讓學生更有準備方向。

「軍備競賽是沒什麼意義的。」劉孟奇建議學生面對甄選的書審，千萬不要「為累積而累積」，因為學系不是要挑五育全能的模範生，而是要挑出願意在學系好好發展，對該領域真的有興趣的人。

劉孟奇舉例，有些職業需要謹小慎微的人，要擅長處理各種繁雜的例行事務；有些職業則著重與人互動，需要冒險犯難的個性。

如果把這兩種人才對調，放在不適合的位置上，彼此都會很痛苦。大學選才也是這樣，「只有適合的，才是最優秀的。」（編輯：陳清芳）1110508