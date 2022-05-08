大學甄選決戰／大學聘招生專業人員 用數據和研究說服教授

大學聘招生專業人員 用數據和研究說服教授

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（中央社記者許秩維、陳至中、陳婕翎台北8日電）現在學生不怕沒大學念，反而是大學招生競爭激烈，各校聘用招生專業人員，他們或許沒有教授的學術聲望，但透過分析數據、真實資料，協助教授們訂定尺規、調整策略，逐漸成為大學招生不可或缺的角色。

台灣社會少子女化，學生不必像聯考時代依大學排名填上100個志願，大可以照著自身興趣和能力做選擇。反而大學要拿捏各項篩選標準、甄選面試的評分、採計學科和加權比例，還要跟上教育制度的改變，為的是招到適合的學生。

教育部於民國106年起推動「大學招生專業化發展計畫」，計畫主持人、中山大學教育與人類發展研究全英語學位學程主任鄭雯表示，現在多數大學都已聘用2到4名校級的招生專業人員，成為院系背後默默的助手。

鄭雯指出，招生專業人員可能是學士、碩士助理，也有不少人是博士、博士後資格；這些人的工作就是配合副校長、教務長，協助各院系擬定招生策略、發展評量尺規。

面對學術專精的教授，招生專業人員經常使用的溝通技巧，就是拿出實證數據。鄭雯說，各校都有累積多年的校務研究計畫，統計學生的就學、就業狀況，就是大學擬定招生策略時的最佳依據。

例如中山大學透過數據分析，發現書面審查預測能力不亞於面試，成功讓部分學校提高書審比重。另外，也透過入學後表現分析，讓部分學系在甄選時，取消要學生繳交英檢成績的要求。

清華大學招生策略中心主任王潔表示，這幾年招生標準淡化「教授個人看重什麼」，轉而強調「學系看重什麼」，教授們也逐漸達成共識，不再偏好「撿」排名靠前的學校，而是傾向招進「有心」的學生，為學系營造更好學習環境，更有利於未來招生，形成良性循環。

每年入學的學生都不同，王潔提到，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，遠距教學環境更會產生獨有特色，因此透過至少3到4個評量尺規，沖淡教授主觀色彩。

清大各系招生審查前，也會要求教授開事前共識會議，針對談吐、成績等審查尺規達成占比共識，以白紙黑字寫明，降低意見相左情形。

元智大學則邀請大學與高中端一起討論，確保訂出的尺規符合高中現況。元智大學教務長謝建興指出，以往訂審查評量尺規時，最難的就是優、佳、中等不同評分等級如何拿捏。

謝建興說，現在藉由大學招生專業化帶動，學校也深入研究北、中、南等區的高中課程，以及各項校內外競賽的難易程度和代表性，以此為參考，可訂出更適宜的評量尺規標準。

台灣大學招生辦公室執行長李宏森提到，大學招生專業化著重各校系互相學習，在有共識的標準下建置評量尺規、評審流程等；台大透過「校級」招生辦公室、考招策略小組，從招生宣傳、數據分析、課綱對應、選才探索等層面著手，協助各系落實招生專業化。

教育部次長劉孟奇表示，大學招生專業化是在尊重各系「獨立自主」下，由專責人員站在協助立場，幫忙校系建立SOP（標準作業流程）；108課綱推動高中學習歷程，大學教授需多瞭解高中教學現場在做什麼，進而調整招生策略，「這不是要押著他們去做什麼，而是以協助角色，創造雙贏。」（編輯：陳清芳）1110508