大學甄選決戰／新課綱加學習歷程變革 大學招生挑戰多

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元智大學舉行大學招生專業化發展計畫視訊會議，由教務長謝建興（圖）向各系說明111學年度申請入學線上書審系統和模擬書面審查作業，協助各系熟悉新制。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月8日

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（中央社記者許秩維、陳婕翎台北8日電）各大學5月開始忙著甄選，108課綱學習歷程審查和多元樣態資料，招生的遊戲規則不同往年，高分學生未必無往不利，家長難免擔憂大學教授審查時，失於主觀或印象分數。

因應新課綱於108學年上路，111學年大學考招制度隨之調整，教育部因此推動大學招生專業化計畫，透過建置招生專業團隊、精進招生審查模式等，促進大學招生系統化和效率化，以落實適性揚才的精神。但是，實務上如何執行，卻是大學端的重要課題。

元智大學教務長謝建興表示，校方推動招生專業化計畫，蒐集資料並分析大數據，藉由客觀數據提高教授的接受度，經討論後訂出適宜的評量尺規，不只能提高尺規的信度，也可避免教授堅持己見。

謝建興直言，以往負責招生審查的大學教授，評學生成績時，「心中都有一把尺」，主要根據個人求學或教書過程累積的經驗。

清華大學招生策略中心主任王潔提到，由於新課綱選修課比重增加，每名學生的修課狀況和往年相較，異質性更高，很難再以學業總成績作為評比依據，學校可以很清楚告訴家長，「現在大學教授真的已經不看總排名」。

王潔坦言，每名教授難免對招生標準有自己的想法，尤其受到個人求學過程影響，遇到同樣歷程的學生，很容易代入自身經歷；例如來自偏鄉的教授可能沒有補習經驗，會不解為何要補習，認為靠補習得高分的學生不怎麼樣。

為避免教授的個人經歷影響招生審查評分，王潔指出，校方也會建置完整審查標準流程，除了事前召開會議，建立評量共識，並設有審查後會議，當不同教授給考生的成績落差太大時，就會啟動差分檢核，讓教授們進一步溝通評量標準，避免漏接優秀人才。

111學年度大學申請入學管道首度將高中學習歷程檔案納入審查資料，謝建興表示，學校也透過模擬書審，讓教授先熟悉學生今年提交的資料有哪些和呈現方式，例如今年可能沒有每名學生的班級排名、全校排名等數字，但可從分布曲線看出其成績落點，避免教授面對新制時，感到錯愕或不知從何下手。

台灣大學招生辦公室主任陳林祈指出，新課綱和學習歷程上路後，由於學生修課記錄和備審資料多元，課程名稱、必選修課、審查介面等都可能與往年有所不同。

陳林祈提到，今年申請入學審查時程並不寬裕，招生專業化人員必須協助各系教授在招生審查時，能更清楚且有效評估和審查學生資料，確保招生審查的專業性、公平性與穩定性，不因採用學習歷程檔案而有所差異。

台大招生辦公室執行長李宏森提到，各系招生委員幾乎每年都會變動，以前從書面資料就能看到學生成績等資料，現在得透過審查系統且獲取的資料樣態不同。

他說，因此招生辦公室要肩負起橋梁角色，舉辦研習、模擬書審等，讓各系招生審查人員瞭解學習歷程檔案的樣態，弭平大學端與高中端在認知和執行上的落差，以協助教授們熟悉系統操作，快速找出有用的資料。（編輯：陳清芳）1110508