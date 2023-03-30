大學申請入學一階揭曉 專家：熱門校系門檻回穩

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（中央社記者陳至中台北30日電）112學年度大學申請入學今天公告第一階段篩選結果，補教升學輔導專家分析，去年因學測數學A太難，很多學系門檻暴跌，今年則回到以往的正常水準。

得勝者文教升學輔導專家藍天予今天接受媒體聯訪表示，111學年度學科能力測驗數學A是歷年考的最難的一次，採計數學A的校系，讓許多考生卻步，使申請一階的通過門檻突然降低。今年數學A難度稍降，因此去年「暴跌」的校系，都有所回升。

藍天予以台灣大學土木系為例，去年42級分（4科）就能通過一階篩選，讓很多人驚訝。今年就回到50級分的正常水準。陽明交通大學醫學系醫師工程師組去年通過一階篩選則為52級分（4科），今年回為57級分。

近年航運業的發展受到各界矚目，尤其是每年公布的年終獎金相當誘人。不過藍天予表示，在大學申請入學管道，航運相關科系的通過篩選分數，並未特別提高，有些系因採計英文科，碰巧今年學測英文考得較難，分數反而還下降。

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在競爭激烈的醫學系部分，藍天予分析，台大醫學系由於二階筆試較難，會讓一些頂尖學生卻步，轉向陽明交通大學、台北醫學大學等校，也使這些學校的分數有所提升。

另一個趨勢是，近年越來越多校系不再以4科相加總級分篩選學生。藍天予分析，一方面是校系不想被排名比較，一方面更傾向挑專長、志向符合的學生，不見得須全方位樣樣好。例如台大工學院許多系，今年就不採計國文科。（編輯：陳政偉）1120330