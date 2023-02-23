學測成績上午9時公布 考生6時起就收到簡訊

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（中央社記者陳至中台北23日電）112學年度學科能力測驗成績今天公布，大考中心網站於上午9時準時開放查詢就「塞車」。考生報名時如果有填寫行動電話號碼，可能一早6時多，就會收到成績簡訊。

學測有11.8萬名考生，大考中心主任周兆民今天接受媒體聯訪表示，上午9時網站「112學科能力測驗試務專區」一開放查詢，網路就有點塞了。他提醒，考生可透過多元管道查成績，包括以電話語音查詢。

紙本成績單部分，集體報名考生是先送到集報單位（例如各高中），再轉給學生。周兆民說，今天上午7時，就已開始載送成績單前往各校。

考生最早得知成績的管道，應該是手機簡訊。周兆民說，只要報名時有填寫手機號碼，可能今天上午6時多就會收到成績簡訊。如果沒收到，可能是手機設定拒收企業簡訊。

對於各界關心的命題穩定度，周兆民表示，大考中心一直有建置題庫，包括108課綱新增的混合題型，也都有持續在研發試題。另外，也邀請2名高中教師（各科）、6名試考生入闈協助審題。數學科特別挑選同時有教數學A、數學B的教師，且一人是來自都會型高中，一人來自社區高中。

學測採自由選考，大考中心分析，今年6科都考的考生為4.7萬餘人（占39.79%），比去年的3.8萬餘人（占33.2%）多出一些。

周兆民表示，放眼過去幾年，因大學甄選採計科目「5選4」的改革，考生平均選考科目有降低趨勢。但111學年度開始，考招制度因應108課綱改革，數學區分數A、數B，選考科目數有微幅增加。

周兆民表示，考招改革的頭兩年，數據可能還不是那麼準確，會再觀察幾年。他也說，考生要選考哪一些科目，大考中心無法限制，必須尊重自由選擇。（編輯：陳政偉）1120223