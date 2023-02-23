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學測成績上午9時開放查詢 5標及級分對照表同步公布

2023/2/23 08:07（2/23 08:51 更新）
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112學年度學科能力測驗成績於23日上午9時起開放網路或電話語音查詢。圖為學生至師大附中試場，加油團在校門口為考生加油打氣。（中央社檔案照片）
112學年度學科能力測驗成績於23日上午9時起開放網路或電話語音查詢。圖為學生至師大附中試場，加油團在校門口為考生加油打氣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北23日電）112學年度大學學科能力測驗（學測）成績今天上午公布，考生可用多元管道查詢。大考中心同步公布各科5標及級分對照表、各科人數百分比累計表等資訊，供考生選填志願參考。

大考中心指出，今天上午9時起，考生可到大考中心網站的學測專區、或以電話語音查詢成績，紙本成績單將由集體報名單位（例如高中）轉發，個別報名者則直接寄到通訊地址。

考生報名時如果有填寫行動電話號碼，今天上午就會接到成績簡訊。申請補發成績通知單時間為2月24日到3月2日止，有須要的考生請留意時間。

學測成績是大學甄選的重要依據，大考中心今天也公布相關統計數據，包括各科15級分制下原得總分與級分對照表、5標（頂、前、均、後、底）、以及各科人數百分比累計表、2到4科不同科目組合級分人數百分比累計表等，考生可依此評估志願落點。

至於要用於後續分發入學的學測15級分制轉換為60級分制成績，大考中心預計於4月11日公告。

今年1月學測剛考完時，補教升學輔導專家曾預估，今年數A難度適中，連帶影響採計數A的校系個人申請第一階段過篩分數（門檻），預估會較去年微升2級分；今年數B較去年難，考生目標若是採計數B的校系，粗估過篩分數可能會比去年少1級分。（編輯：張雅淨）1120223

#112年學測
#學測成績
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