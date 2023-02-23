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學測5標揭曉 數A頂標升1級分、數B降1級分

2023/2/23 09:32（2/23 10:41 更新）
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（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
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（中央社記者陳至中台北23日電）112學年度大學學科能力測驗（學測）成績今天上午揭曉，大考中心同步公布各科5標，其中數學A的頂標較去年提升1級分，數學B則是下降1級分。

學測成績是大學甄選的重要依據，大考中心今天除開放考生查詢成績，也公布相關統計數據，包括各科15級分制下原得總分與級分對照表、5標（頂、前、均、後、底）、以及各科人數百分比累計表、2到4科不同科目組合級分人數百分比累計表等，考生可依此評估志願落點。

其中各科5標，國文、英文的頂標維持13級分，社會頂標12級分（較去年下降1級分），自然頂標13級分（下降1級分）。近年難易度波動較大的數學科，數學A頂標為11級分（上升1級分），數學B頂標為12級分（下降1級分）。

大考中心主任周兆民表示，去年是108課綱第1屆學測，重考生人數下降，今年度則「回復到過去水準」，約1.1萬人，占總考生1成。總報名人數為11萬8551人，較去年增加2106人。（編輯：陳政偉）1120223

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