學測突傳里長廣播5分鐘 高雄考生抱怨思緒遭打斷

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）112學年度學科能力測驗（學測）近日舉行，高雄一考區中正高中考場昨天有考生反映，附近里長廣播持續約5分鐘，影響作答。里長劉銀連今天表示，不知道附近有考試，影響到考生很抱歉。

負責高雄一考區試務工作的國立高雄師範大學今天對中央社記者表示，昨天一考區的中正高中考場後方的正義里辦公室傳出廣播，校方聽到後，即主動聯繫里辦公室制止，並已將此情形載於試場記錄表報告大考中心。

正義里長劉銀連接受中央社記者訪問表示，因為里內正在清運大型垃圾，他在廣播提醒里民，完全不知道附近在考試，影響到考生很抱歉。

但劉銀連也抱怨說，相關單位應該也要事前通知附近有考試，不宜廣播，他事先完全沒有接到任何通知，直到接到校方電話，才知道學生正在考試。

高雄一考區中正高中考場昨天有考生反映，上午考英文時，附近里辦公室的廣播聲突然響起，因為考場很安靜，廣播聲顯得格外刺耳，影響作答心情。

也有考生家長向媒體投訴說，廣播持續約5分鐘，孩子抱怨聽到不斷重複的廣播聲音，有如魔音穿腦，導致思緒被打亂，甚至英文作文因此寫不完。（編輯：黃世雅）1120115