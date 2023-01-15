嘉邑行善團頒贈助學金 挹注114優秀弱勢生追夢

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（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）嘉邑行善團扶助弱勢家庭學子推動「善因種子助學計畫」，今天舉行頒贈儀式，全國各大學院校114名優秀學子獲獎，總計核發金額為266萬元，希望受獎學子有朝一日也能成為別人的貴人。

嘉邑行善團今天在嘉義大學新民校區舉辦「善因種子助學計畫」助學金頒贈活動，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣政府教育處長李美華、行政院雲嘉南辦副執行長李碧菁等人與100多名受獎學子參加。

嘉邑行善團理事長徐文志接受媒體聯訪表示，行善團58年來勵行造橋鋪路、施棺及貧困扶助的志業工作，深切體認經濟弱勢家庭的優秀學生在教育資源上的匱乏；民國110年開始推動善因種子助學計畫，提供遭逢變故家庭的大學學子，每人2至5萬元的助學金，今年全國各大學院校114名優秀學子獲獎，總計核發金額為新台幣266萬元。

徐文志說，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，有感於社會需幫助的家庭增加，在理監事會同意下，今年將受獎名額倍增，希望受獎學子有朝一日，也能成為別人的貴人，讓心中善念薪火相傳。

李碧菁致詞說，她之前當了8年的嘉義縣中埔鄉長，行善團真的很幫忙，山區很多橋梁都是行善團建的，方便民眾交通與農產運輸；今天見到行善團還資助這麼多清寒大學生，令人感動。

長榮大學東南亞文化與產業學系學生阮氏蘭代表受助學生致詞說，她是從越南來台依親，小時候父母都不在身邊與阿公一起在越南生活，常被笑是沒爸媽的小孩，高中來台灣與母親生活，原本在越南是班上第一名，但到台灣言語不通，成了班上最後一名，不過在困難環境中，她熬過來了，感謝行善團給她的經濟支助，讓她持續向前。

徐文志說，「善因種子助學計畫」實施迄今，已有302名學生獲獎，累計發放金額達719萬元。（編輯：陳仁華）1120115