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嘉邑行善團頒贈助學金 挹注114優秀弱勢生追夢

2023/1/15 17:07（1/15 17:21 更新）
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嘉邑行善團扶助弱勢家庭學子，推動「善因種子助學計畫」，15日在嘉義大學新民校區舉辦獎章暨助學金頒贈儀式，與會者一同合影留念。中央社記者蔡智明攝 112年1月15日
嘉邑行善團扶助弱勢家庭學子，推動「善因種子助學計畫」，15日在嘉義大學新民校區舉辦獎章暨助學金頒贈儀式，與會者一同合影留念。中央社記者蔡智明攝 112年1月15日
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（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）嘉邑行善團扶助弱勢家庭學子推動「善因種子助學計畫」，今天舉行頒贈儀式，全國各大學院校114名優秀學子獲獎，總計核發金額為266萬元，希望受獎學子有朝一日也能成為別人的貴人。

嘉邑行善團今天在嘉義大學新民校區舉辦「善因種子助學計畫」助學金頒贈活動，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣政府教育處長李美華、行政院雲嘉南辦副執行長李碧菁等人與100多名受獎學子參加。

嘉邑行善團理事長徐文志接受媒體聯訪表示，行善團58年來勵行造橋鋪路、施棺及貧困扶助的志業工作，深切體認經濟弱勢家庭的優秀學生在教育資源上的匱乏；民國110年開始推動善因種子助學計畫，提供遭逢變故家庭的大學學子，每人2至5萬元的助學金，今年全國各大學院校114名優秀學子獲獎，總計核發金額為新台幣266萬元。

徐文志說，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，有感於社會需幫助的家庭增加，在理監事會同意下，今年將受獎名額倍增，希望受獎學子有朝一日，也能成為別人的貴人，讓心中善念薪火相傳。

李碧菁致詞說，她之前當了8年的嘉義縣中埔鄉長，行善團真的很幫忙，山區很多橋梁都是行善團建的，方便民眾交通與農產運輸；今天見到行善團還資助這麼多清寒大學生，令人感動。

長榮大學東南亞文化與產業學系學生阮氏蘭代表受助學生致詞說，她是從越南來台依親，小時候父母都不在身邊與阿公一起在越南生活，常被笑是沒爸媽的小孩，高中來台灣與母親生活，原本在越南是班上第一名，但到台灣言語不通，成了班上最後一名，不過在困難環境中，她熬過來了，感謝行善團給她的經濟支助，讓她持續向前。

徐文志說，「善因種子助學計畫」實施迄今，已有302名學生獲獎，累計發放金額達719萬元。（編輯：陳仁華）1120115

嘉邑行善團「善因種子助學計畫」15日在嘉義市舉辦助學金頒贈儀式，長榮大學東南亞文化與產業學士學位學程學生阮氏蘭代表受助學生致詞時表示，感謝行善團提供經濟支助，讓她持續向前。中央社記者蔡智明攝 112年1月15日
嘉邑行善團「善因種子助學計畫」15日在嘉義市舉辦助學金頒贈儀式，長榮大學東南亞文化與產業學士學位學程學生阮氏蘭代表受助學生致詞時表示，感謝行善團提供經濟支助，讓她持續向前。中央社記者蔡智明攝 112年1月15日
#徐文志
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