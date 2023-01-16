低溫豪雨強風3特報齊發 北台灣白天高溫僅13至15度

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣地區今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天明顯濕冷，其他地區清晨及深夜氣溫偏低，中央氣象局同時發布低溫、豪雨及陸上強風特報。

氣象局預報，今天清晨及深夜各地氣溫偏低，台中以北、東北部及東部低溫攝氏11、12度，其他地區低溫13到15度，沿海空曠地區氣溫再低2至3度，白天北台灣整天偏冷，高溫13至15度，其他地區高溫18至20度，全台有感；桃園以北及東半部整天雲多且有局部短暫雨，西半部偶有零星雨，仍以多雲到晴天氣為主。

氣象局觀測，今天清晨平地最低溫是外島連江縣東引6.1度，新北市富貴角7.8度，包括金門縣烏坵、基隆市、桃園市觀音、新竹縣新豐都測到10度以下低溫。

氣象局發布9縣市低溫特報，新北市、基隆市、桃園市、連江縣為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，其中連江縣低溫可能出現持續6度左右；台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市及金門縣為黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局也發布豪雨特報，東北季風影響，基隆市、新北市可能有局部豪雨或大雨，主要集中在基隆北海岸，宜蘭地區則有局部大雨。

另外，東北風明顯偏強，氣象局發布陸上強風特報，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：管中維）1120116