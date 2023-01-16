無薪假增697人 主要是支援服務業及製造業

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數1萬4196人，較上期增加697人，沒有大型廠商，基本上是中、小型廠商到期續簽實施，主要是支援服務業及製造業。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2153家，實施人數1萬4196人，較9日公布實施家數計2017家，實施人數1萬3499人相比，這次家數增加136家，人數增加697人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這次淨增加136家、697人，基本上都是比較小型的廠商，屬於之前實施3個月到期、重新與勞工協商續簽，因為時間落差，這一期通報進來的數字顯現，廠商規模都不是大型廠商。

黃維琛舉例，就業別來說，包含像是製造業有實施的廠商規模，約40、50人，最多60人，大部分比較是中、小型廠商，類型包括工具機、自行車零組件及機械設備相關業者，規模都不大，續簽較多。勞動部公布，製造業增加18家、174人。

另外，黃維琛說，就支援服務業的旅行社而言，也有續行提出申請實施的情況，這次支援服務業雖然人數增加，但是個別廠商實施天數、人數都有減少的情況。根據勞動部統計，支援服務業增加70家、352人。

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至於通膨、戰爭等國際因素是否反映在這次公布的數字上，黃維琛說，製造業、與製造業連動的批發業比較會受國際因素影響，這次實施人數雖有增加，但增加不大，都是廠商續簽數字顯現，目前看起來，沒有往壞的方向出現明顯變化。

黃維琛並指出，國際因素也有去除的情況，例如當初中國大陸防疫封控，使得產業斷鏈及市場需求下滑，這個因素已因解封去除，實務上還需要時間往好轉的方向發展，至於其他國際因素是否會對實施無薪假產生影響，則要再觀察。（編輯：管中維）1120116