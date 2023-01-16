南科屏東園區環評初審過關 4月底前須補充說明書

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）環保署召開南科屏東園區第3次初審會議，在開發單位強化管理內容下，專案小組建議通過，但4月底前須補充、修正環境影響說明書，包含擴大友善草鴞面積、強化健康風險評估等。

環保署今天召開「南部科學園區屏東園區開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，屏東園區位在屏東縣屏東市，開發面積約73.83公頃，未來將納入「新訂都市計畫之高鐵屏東車站特定區計畫」範圍內，開發範圍土地皆屬台糖所有。

此開發案周邊還有高鐵特區、國際棒球場、屏東產業園區等開發案，開發單位預計導入智慧農醫、綠色材料、太空科技、其他新興科技等4大主軸產業，預估創造新台幣305億元到360億元年產值，提供4800到5400個就業機會。

去年7月開發案鄰近的「屏東科技產業園區擴區」案通過環評，當地居民關注若加上此案，將共同帶來健康風險及環境影響。

對此，開發單位回應針對空氣品質、噪音振動、滯洪排水、放流水質、廢棄物及交通運輸等提出減輕措施，評估各項環境衝擊合成影響皆屬輕微，也允諾會滾動檢討再生能源設置容量及使用目標。

相關規劃也包含除緊急救災、應變用途所需的燃油發電機使用燃料油外，其餘項目進駐廠商須採用天然氣或潔淨的生質燃料等低碳燃料。

同時對保育鳥類提出影響減輕對策，例如建構延伸性景觀廊道，設置猛禽棲架與友善棲地、擬定監測措施、營造友善東方草鴞的友善環境等。

另外，還承諾園區廠商進駐且營運達一定規模（80%）時，會再次執行健康風險評估，屆時將一併檢視屏東科技產業園區健康風險評估結果。

根據開發單位環境影響說明書提出的計畫內容，專案小組判斷無須進行第2階段環境影響評估，建議通過，但要根據專案小組提出的意見，於4月底前補充、修正內容。

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專案小組相關意見，包含開發前期階段執行東方草鴞友善環境營造，評估擴大東方草鴞友善環境營造面積至0.8公頃的可能。

相關意見還有評估與鄰近經濟部屏東科技產業園區（含擴區）建立化學品使用的聯合管理機制；承諾園區廠商進駐且營運達一定規模（80%）時，再次執行健康風險評估；屏東科技產業園區（含擴區）若已執行健康風險評估時，此案園區應與屏東科技產業園區的健康風險評估合併計算等。（編輯：戴光育）1120116