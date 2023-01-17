國際評比全球前20大最安全航空公司 長榮排第9

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國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空在全球最安全航空公司中獲得第9名。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月17日

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布最新飛航安全評比結果，全球前20大最安全航空公司中，長榮航空獲第9名。

根據AirlineRatings.com網站的最新飛安評比，今年度第1、2名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，長榮航空排第9名，第3至10名還包括：阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、葡萄牙航空、阿聯酋航空、阿拉斯加航空、維珍澳洲航空。

長榮航空今天發布新聞稿，總經理孫嘉明說，長榮航空始終貫徹「追求安全、絕不妥協」理念，即便在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，也堅持嚴格的安全紀律和作業標準，能再次獲得AirlineRatings.com專業評鑑機構的肯定，對全體員工也是一大鼓勵，長榮航空將持續提供旅客最安全舒適的飛行體驗。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞．湯瑪士（Geoffrey Thomas）指出，全球航空公司每天都會面臨大小意外事件，多數為航機或引擎相關問題，如何妥善處理正是成為安全航空公司的重要關鍵，2023年排名是安全創新、卓越營運和機隊優化的重要參考指標。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球385家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。

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AirlineRatings.com的飛安認證獲得來自195個國家的眾多旅客深深信賴。

長榮航空以良好的飛安紀錄，獲得獨立驗證公司、各專業航空評鑑極高的評價，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全球最安全航空公司之一；國際航空運輸協會（IATA）2003年創立IOSA航空作業安全認證制度以來，長榮航空也持續通過每2年1次的查核認證。（編輯：陳政偉）1120117