國教盟提大學考招擇優分發 教部盼尋最大公約數

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（中央社記者陳至中台北17日電）國教行動聯盟今天召開記者會，提出大學申請、考試入學擇優分發的改革建議。教育部則表示，考招制度須積極對話、兼顧各方意見，尋求「最大公約數」，將以此原則微調。

國教盟今天上午召開記者會，提出多項改革訴求，包括擴大申請入學可選填志願數，分科測驗（前身為指考）恢復施測國文、英文，並提前加考「數乙」（大學招聯會決議於114學年度加考），以及申請、考試入學擇優分發等。

教育部今天晚間以文字回應，目前大學採多元的入學管道，校系可自訂參採考科、設定篩選倍率、同分超額篩選順序、重點領域考科加權等方式，選擇適合的學生就學，落實適性揚才教育理想。

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教育部表示，歷來大學校院考招制度的修正，都須積極與社會各界對話，兼顧各方意見，尋求最大公約數，並採逐步調整的方式，降低學生應試及招生準備的衝擊。未來也將秉此原則，持續微調精進大學考招制度。

國教盟今天提出的改革訴求，與許多教育團體有差異。例如國教盟希望分科測驗提前加考「數乙」，但全國教師會本月15日曾發出新聞稿，認為加考數乙會使不分數學需求高低的學生，都把精力放在研讀數學上，反而限制了多元發展性，加重不必要的學習負擔。（編輯：陳清芳）1120117