AI英語線上學習走入偏鄉 盼智慧科技翻轉教育

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（中央社記者蘇木春台中18日電）AI新創公司易晨智能運用人工智慧推線上英語口說學習平台，提升教學品質與學習效能，平台逐步走入偏鄉，希望運用AI翻轉教育，讓不敢跨出「說」這一步的學生，找到學習英語興趣。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，學童在實體學習課程部分，容易受疫情影響學習進度，或是增加染易風險中斷學習，線上數位學習因應而起，並逐步融入校園。

易晨智能運用AI人工智慧，去年推出英語語音辨識、語意分析的EZTalking口說平台，成功入選教育部「校園數位內容與教學軟體」廠商，成功推展到全台灣，每個月有逾百萬次使用量。

易晨智能執行長許永昌接受中央社記者訪問時表示，現階段AI在強調實際落地應用，將AI變成工具協助人而不是取代人。目前EZTalking全台灣各縣市都有使用者，從六都到其他縣市，北從宜蘭南至屏東的學校、補習班，甚至最遠到離島金門都有學生使用。

許永昌說，透過大數據分析，明顯可以看到一些縣市的孩子們在善用AI數位工具有顯著的改善，例如彰化、嘉義或屏東等地區，都能看到學生長足的進步，他希望運用AI翻轉教育，在偏鄉扎根努力，讓不敢跨出「說」這一步的學生們，找到學習英語的興趣。

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彰化縣溪湖鎮「劉碩數理艾思美語」主任劉玉珊告訴中央社記者，語言的學習「說」尤為重要，但城鄉落差，讓這項對都市學生稀鬆平常的事，反而成為鄉下學生難跨出的步伐。

劉玉珊指出，導入EZTalking數位工具學習後，孩子學習動力變高，每天只要花10至15分鐘，就能將當天上課內容複習完成，同時立即得知自己評測結果，從學習歷程檢視錯誤，並進一步修正發音，引發學生對學習英文「說」的興趣。（編輯：卞金峰）1120118