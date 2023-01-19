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立院三讀112年度中央政府總預算 刪減300億元
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配合台鐵紅眼列車 公路總局協調玉長公路加開班車

2023/1/19 14:50（1/19 15:06 更新）
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公路總局台東監理站19日表示，為方便東海岸夜間返鄉過節旅客，監理站特別協調興東客運公司「8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於19、20日及28、29日共加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。中央社記者盧太城台東攝 112年1月19日
公路總局台東監理站19日表示，為方便東海岸夜間返鄉過節旅客，監理站特別協調興東客運公司「8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於19、20日及28、29日共加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。中央社記者盧太城台東攝 112年1月19日
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）守護東海岸春節夜間返鄉民眾，公路總局協調玉里經玉長公路到成功路線，19、20、28、29日共加開4班車，其中2班配合台鐵紅眼列車。

公路總局台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，為方便東海岸夜間返鄉過節的旅客，監理站特別協調興東客運公司「8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於1月19、20日及1月28、29日共加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。

台東監理站表示，19日增開下午6時30分（成功往玉里）班次，配合抵達「玉里」台鐵445次及447次（北上）對號車轉乘；20日增開清晨3時40分（玉里往成功）班次，配合抵達「玉里」台鐵紅眼列車自強號5270車次南下對號車接駁。

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28日增開晚上11時40分（成功往玉里）班次，配合抵達「玉里」台鐵紅眼列車自強號5269車次（北上）對號車轉乘；29日增開中午12時30分（玉里往成功）班次，配合抵達「玉里」台鐵410次及472次自強號（南下）等接駁。

台東監理站表示，除要求業者加強客運場站車輛安全設備檢查外，對於駕駛員也落實發車前進行體溫及酒精濃度檢測，以確保行車安全，另外監理站也將與台東警察局合作，春節期間在各重要路段、風景區加強攔檢違規車輛，以維護乘客安全。（編輯：陳仁華）1120119

#台鐵
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#公路總局
洪美芳
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