農產業智慧再升級 高雄智農補助4大類型最高50萬

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄持續推動智慧農業，今年智慧農業補助起跑！包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務等4類，最高補助1/2、上限50萬元，受理日期自2月1日起至3月31日止。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，有意願農友於2月14日期限前向所屬農民團體提出痛點需求（https://forms.gle/M3WfwZw4KoLdSyzw8）；後續將辦理需求媒合會，協助農友盤點需求及尋找較合適解決方案。

農業局推出的「農來訊」111年榮獲多項肯定，包含智慧城市創新應用獎、世界資訊科技大會數位機會包容獎佳作及Gartner政府數位創新服務獎亞太區首獎。農民只要加入就可獲得免費智慧服務，同時也提供AI應用，並透過邀集產官學組成服務平台，主動開放研發成果及規劃補助計畫降低農民建置成本、加速智慧農業在高雄落地應用。

為協助高雄農產業轉型，導入智慧農業及省工生產設備，以省工、省時、省力協助產業升級，推動112年農產業智慧農業補助計畫，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等4項。

其中，智慧感控、環控系統及智慧生產機具等3項，每案補助申請金額1/2，補助上限新台幣30萬元；建置系統若介接使用高雄「農來訊」相關資訊，上限50萬元。另外，智慧服務每案補助申請金額1/2、農民團體補助上限50萬元、個別農民上限3萬元。

受理日期自2月1日起至3月31日止，農民可到所屬農會或合作社申請。今年特別說明的是，有關智慧服務補助內容，希望協助農產品可追溯性與產銷資訊透明化，讓農產業做好邁向ESG或淨零等永續供應鏈的準備；智慧生產也特別納入（超）聲波、雷射驅鳥、光驅/誘蟲等田間害物管理等，經由智慧農業導入，協助農民進行產業升級、以及省力、省工的目標。

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依農業局數據，「農來訊」首開地方政府之先，提供農民免費智慧服務，推出智慧農業補助計畫，2年已補助40個智慧農業案場，25種作物，超過500公頃，農來訊line的使用者也超過3700人。

農業局長張清榮說明，今年也持續優化系統，提供農民更好使用體驗；並持續經意見收集，調整補助方案，希望協助農民數位轉型，農友可多加利用，填報需求調查表單。後續辦理相關媒合及說明會，讓更多農友經由智慧農業協助減輕農務負擔。（編輯：孫承武）1120119