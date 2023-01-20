華航小年夜首航清邁 飛泰國增加到每週27班

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華航20日首航台北-清邁，清邁為華航在泰國開闢的第2個定期航點，加上密集的台北-曼谷、高雄-曼谷航班，華航飛航泰國航班增加到每週27班。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月20日

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華航空股份有限公司今天上午首航台北-清邁，清邁為華航在泰國開闢的第2個定期航點，加上密集的台北-曼谷、高雄-曼谷航班，華航飛航泰國航班增加到每週27班。

華航發布新聞稿表示，加上日前新開闢的宿霧、峴港春節前全數就位，將搶攻東南亞客運市場。

華航台北-清邁CI851每週二、三、五、六上午8時5分起飛，預定當地時間上午11時15分抵達；回程航班CI852當地中午12時15分起飛，預定下午4時40分抵達桃園國際機場。

華航說，清邁航線增加台灣旅客前往清邁便利性，也爭取北美、歐洲旅客經台灣轉機前往泰國市場，配合華航每週32班北美航線，加強台灣作為東南亞與北美間轉運樞紐。

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華航台北-清邁航線以最新空中巴士A321neo客機執飛，首航班機旅客獲華航限定首航禮，包括華航限量2023年桌曆及時尚環保捲捲矽水壺；抵達清邁後，每名旅客還獲清邁特色手製圍巾，清邁機場也以灑水儀式歡迎首航班機。

文化古都清邁是泰國北部最大城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納王國興盛，也可深入年輕人喜愛的尼曼區，巧遇潮流文化創意小店或尋找特色咖啡館，另泰北傳統美食、豐富自然景觀及四季宜人氣候更是各國旅客度假首選。（編輯：李明宗）1120120