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放大機型加入 澎湖春節返鄉潮空中疏運順利

2023/1/20 15:26（1/20 15:51 更新）
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春節連假首日，台澎空中交通疏運20日進入高峰，由於各航空調動大型客機，使疏運順利，小年夜載回返鄉旅客超過6000人。中央社 112年1月20日
春節連假首日，台澎空中交通疏運20日進入高峰，由於各航空調動大型客機，使疏運順利，小年夜載回返鄉旅客超過6000人。中央社 112年1月20日
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（中央社澎湖縣20日電）農曆春節連假今天開始，台澎空中交通疏運也進入高峰，由於各航空調動大型客機，使疏運順利，今天小年夜載回返鄉旅客超過6000人。

馬公航空站表示，今年春節連續假期管制疏運，昨天台澎空中交通飛航52架次，載回返鄉過年鄉親5334人，今天小年夜，台澎航線共飛航有54架次，疏運旅客有6046人，返鄉過年人潮2天高達1萬1380人。

馬公航空站指出，今年春節疏運，立榮與華信2家航空公司，在台澎航線運量上，除了原有ATR 70人座外，台北和高雄2航線大都以A321、A320和B738等放大機型，使疏運非常順利，台北、台中、高雄等航線部分航班還有空位。

澎湖縣政府旅遊處今天在台北、台中、高雄等航空站都設置聯合候補櫃檯，派人協助鄉親候補，各航線都有零星候補人潮，也都能順利搭機返鄉過年。（編輯：謝雅竹）1120120

春節連假首日，許多民眾20日帶著行李返鄉，台澎航線共飛航54架次，疏運旅客達6046人。中央社 112年1月20日
春節連假首日，許多民眾20日帶著行李返鄉，台澎航線共飛航54架次，疏運旅客達6046人。中央社 112年1月20日
農曆春節連假首日，20日華信航空等在台澎航線運量上調動大型客機，使疏運非常順利。中央社 112年1月20日
農曆春節連假首日，20日華信航空等在台澎航線運量上調動大型客機，使疏運非常順利。中央社 112年1月20日
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