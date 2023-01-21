年菜上桌 陳昌益愛佛跳牆、魏燦文火鍋加台南小吃

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）農曆春節闔家團圓，桌上年菜各有特色。日月光投控旗下環旭電子（601231.SH）董事長陳昌益最愛「佛跳牆」，他說，這道菜充滿他對兒時的記憶，也讓他想起父親的身教與經營理念。

機械公會理事長魏燦文過年期間通常在家準備火鍋料，享受與親人圍爐吃火鍋的樂趣。他笑說，不推薦大家過年期間來台南吃小吃，「不然過年想吃又要排隊了」。

陳昌益接受中央社記者採訪表示，父親是做中小企業起家，小時候一到過年，父親公司的員工、家裡的親朋好友，都會到家裡拜年吃飯，母親就會做「佛跳牆」。他回憶，整個過年期間，尤其是除夕和初一，從中午到晚上，家裡的客人絡繹不絕，一來就會坐下來吃這道菜。

陳昌益說，當年父親就像一位大家長，把員工當家人的做法，造就了公司一種「家文化」，大家一起吃佛跳牆，就成了公司的過年傳統，也對他的價值觀有十分深遠的影響。

陳昌益指出，現在身為企業專業經理人，他經常想起父親當年的處世之道，就是做企業不單要想著盈利賺錢，更需要關心員工，把員工當作家人，讓大家團結起來，才能共謀企業的發展，創造永續未來。

陳昌益說，這種耳濡目染的家庭教育，小時候並沒有察覺，但長大後每次吃這道菜，就會想起父親及他的經營理念。現在過年，陳昌益也會準備佛跳牆，希望這道菜的精神可以一直延續下去。

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機械公會理事長魏燦文通常春節期間都在家和親友團聚，他說，過年期間通常在家準備火鍋料，享受與親人們一同吃火鍋的樂趣；過年期間，台南非常熱鬧，知名的小吃攤通常人滿為患，「萬人空巷」形容都不為過。

魏燦文說，不推薦大家過年期間來台南吃小吃，因為「過年期間都會客滿」，記者問哪家牛肉湯最好吃道地，他笑著說，「不要推薦啦，不然過年想吃又要排隊了」。（編輯：張良知）1120121