汽柴油價格23日不調整 95無鉛每公升30.6元

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（中央社記者蘇思云台北22日電）台灣中油今天宣布，春節假期油價「只跌不漲」，23日凌晨零時起汽、柴油價格不調整；發油量最大的95無鉛汽油，維持每公升新台幣30.6元。

中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.8元。

中油表示，本週受市場預期美國受通膨逐漸下滑將縮小升息幅度及中國全面解封有望帶動用油需求，帶動本週油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價上漲4.48美元，新台幣兌美元匯率升值0.132元，國內油價依公式計算漲幅為4.18%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.2元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0.5元及0.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。

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另外，依春節期間穩定物價政策，也就是1月16日至1月29日，汽、柴油依「只跌不漲」原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.4元及0.5元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及1.4元，國內汽、柴油實際價格都不調漲。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價、平穩措施運作，並加碼春節穩定物價措施，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.2及1.4元都由中油吸收，累計民國111年至12月底止，中油共吸收約455億元。（編輯：蘇志宗）1120122