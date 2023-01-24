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南部山區雲層覆蓋 水利署甲仙堰人工增雨

2023/1/24 12:29（1/24 12:36 更新）
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寒流影響南部山區有雲層覆蓋，經濟部水利署24日在高雄旗山溪上游甲仙攔河堰進行人工增雨。（水利署提供）中央社記者張璦傳真 112年1月24日
寒流影響南部山區有雲層覆蓋，經濟部水利署24日在高雄旗山溪上游甲仙攔河堰進行人工增雨。（水利署提供）中央社記者張璦傳真 112年1月24日
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（中央社記者張璦台北24日電）大年初三寒流來襲，經濟部水利署地面增雨作業小組今天上午趁南部山區有雲層覆蓋，在高雄旗山溪上游甲仙堰進行人工增雨，在枯水期把握機會向老天爺多要一點水。

水利署官網說明，人工增雨主要目的，是設法透過各種方式，比如燃放焰劑或空中潑灑清水，在雲中加入催化劑，以提高降水效率，讓原本就已經會下雨的雲，能夠多下一點雨。

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水利署發布新聞稿指出，根據氣象局資料，今天寒流影響，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，且南部山區上午有雲層覆蓋，水利署地面增雨作業小組10時在高雄旗山溪上游甲仙攔河堰，進行焰劑燃放催化雲層降雨，為集水區爭取多一點水資源。

目前正值枯水期，水利署表示，會隨時關注任何適合作業的降雨系統，把握每次鋒面機會向老天爺多要一點水，同時提醒民眾，可透過水利署全球資訊網的「抗旱節水專區」，隨時取得供水情勢、節約用水等資訊，珍惜有限水資源，節水過好年。（編輯：楊蘭軒）1120124

#甲仙堰
#氣象局
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