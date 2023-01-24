大樂透頭獎無人中獎 25日預估上看1.2億元

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（中央社記者張建中台北24日電）大年初三（24日）大樂透開獎結果出爐。中獎號碼為02、04、18、20、30、32，特別號10；派彩結果，頭獎無人中獎。台彩公司指出，頭獎金額新台幣5724萬元累入次期彩池，大年初四（25日）頭獎預估上看1.2億元。

大樂透春節大紅包獎號為14、15、17、19、31、32、41、43、48，共送出25組100萬元獎金，總中獎注數為32注，其中18組為1注獨得100萬元；另有7組為2注均分，每注各得獎金50萬元。

台彩指出，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共32家，其中，位於台中市石岡區的「吉米商行」在106、107、110年共開出4注春節大紅包，今天再開出1注，累計已開出5注。

台南市永康區的「昌運彩券行」曾在107年開出過3.1億元的威力彩頭獎，同年也曾開過1注春節大紅包，今天是第2度開出大紅包獎項。高雄市左營區的「鑫采紅彩券行」曾在109年開出大樂透頭獎4.3億元，今晚首度開出春節大紅包獎項。

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台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動總計要送出360組100萬元，統計自20日活動開跑以來，累計已送出148組，共174人中獎，其中有123位幸運兒獨得100萬元獎金，剩餘212組100萬元獎金，1月25日將繼續加開9個春節大紅包獎號。

台彩統計第4屆歷年春節期間大樂透的頭獎開出情形，指出大年初四是最常開出頭獎的幸運日，從103年至111年的9年當中，包含103年、104年、105年、107年、108年、110年和111年共7年的大年初四，大樂透都有開出頭獎。（編輯：林興盟）1120124