內政部：全國約1.7萬公頃土地未辦繼承 續創新高

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（中央社記者范正祥台北25日電）內政部公布最新統計，截至民國111年11月底，全國逾期未辦理繼承登記面積續創新高，土地有76萬451筆，面積約1萬7000多公頃，相當於111個信義計畫區的面積，建物則有3萬798棟，面積約64萬坪。

內政部今天發布新聞稿表示，這些土地及建物，經政府列冊管理15年後，如果仍未辦理繼承登記，將由財政部國有財產署依法公開標售；呼籲還未辦理繼承登記土地及建物的民眾，把握家族團聚機會，積極處理，以維護自身權益。

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關於民眾逾期未辦理繼承登記，內政部分析，原因很多，包括可能因為不知道祖先留有不動產，有的則是因為繼承人數眾多或複雜難以整合等，建議如果無法會同全體繼承人申請時，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割，不要錯過申請繼承登記的期限。

內政部表示，為避免繼承人錯過申請期限，自103年6月起，地政機關會主動按月通知繼承人申辦繼承登記，截至111年9月底，已主動通知約64萬件；民眾如果對於申請繼承登記有相關疑問，可以向各地的地政事務所洽詢，或委託合法立案的地政士協助辦理。（編輯：楊凱翔）1120125