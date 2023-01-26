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桃機膠囊旅館回歸 供旅客休憩認識台灣茶文化

2023/1/26 11:38
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）隨國境開放，桃園國際機場內膠囊旅館町．草休行館2023年起恢復營運，以台灣茶為設計主軸，設計師獲德國紅點設計大獎，希望讓入住的旅客認識台灣茶文化。

町．草休行館櫃檯主管石家寧告訴中央社記者，旅館名稱「草休」就是從「茶」字拆解，旅館設計時就決定融入台灣茶文化，每間房都以泡茶程序為名，細節設計融入許多「茶概念」，像床號就以傳統竹製茶篩當裝飾，接待處陳列各式台灣茶。

石家寧說，旅館會在旅客入住時送上茶葉，在接洽櫃檯提供茶具供品茗，一踏入旅館除聞到淡淡茶香，搭配柔和燈光，房間就像壺剛沏好的台灣茶，色澤金黃、舒適宜人。

石家寧表示，旅館2019年12月開幕試營運，鎖定中、南部旅客及外國轉機客，雖經營4個月就因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫休館，但這4個月入住率達7成，重新營運後訂房率3成多。

石家寧說，飯店提供88床單人床位，每房10到14人，另有6處多人房，每房有2張雙人床，最多供4名成人入住且可上鎖，收費方式依旺淡季不同，單人床約新台幣1000元到2000不等，多人房約2500元到6000元不等。

石家寧說，旅館位在第2航廈南側5樓，旅客可充分休息到登機前一刻，再到櫃檯辦理報到手續。（編輯：李明宗）1120126

#石家寧
#台灣
#桃園國際機場
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