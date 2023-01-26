國道3起事故造成回堵 均已排除

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（中央社記者蕭博文台北26日電）今天大年初五，交通部高速公路局指出，國道1號南向87.9公里、南向204公里處，及國3北向343公里上午分別發生追撞事故，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅，事故均已排除。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今天交通量為128百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

上午壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國1北向圓山至汐止端、台中至台中系統；國3南向土城至龍潭、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向木柵休息站至南深路、南投服務區至中興；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，上午9時31分，國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；9時41分，國1南向204公里處發生4輛小客車追撞事故，車流回堵5公里；10時8分，國3北向343公里處發生2輛小客車追撞事故，後方車流回堵5公里。3起事故導致車輛回堵影響整體車流，事後均已排除。

高公局預判下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障，另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間。

高公局並呼籲連假出外旅遊的民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。（編輯：管中維）1120126