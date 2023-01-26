春節年假近尾聲 人潮分流海空疏運順暢

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農曆春節年假來到大年初五，不少到澎湖過年民眾開始陸續分流返台，澎湖機場26日首見有超過30人候補，另有500多人搭乘「台華輪」返台，海空交通疏運順暢。圖為機場櫃台人潮。（澎湖縣政府提供）中央社 112年1月26日

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（中央社澎湖縣26日電）農曆春節年假已近尾聲，不少返澎過年的民眾，都陸續返台，澎湖機場今天首見有超過30餘人候補，有500多位旅客透過海線的「臺華輪」返台，海空交通疏運順利。

馬公航空站表示，春節連續假期己近尾聲，不少旅澎過的鄉親也都陸續返台，台澎空中交通，今天飛往本島各航線幾乎班班客滿，至於本島飛澎湖則都有空位，從早到晚共起降有104架次，疏運順暢。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年農曆春節年假長達10天，往返台澎大都分流，海空交通疏運順暢，今天在機場設置聯合候補櫃台，各航線都有登記候補的民眾，其中以高雄航線30餘人最多，除全力候補機位外，也鼓勵旅客改搭海線臺華輪返台，澎湖車船處所屬南海之星也投入馬公、望安、七美與高雄延航。

台航公司所屬的臺華輪在春節年假，也加入紓運行列，今天下午4時也載運了502位旅客和40餘部大小客車返高，載客是今年以最多一次，紓緩了部份返台人潮。（編輯：屈享平）1120126