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看護銀髮族 大學生創意發明跌倒警示及智慧棉被

2023/1/28 10:02（1/28 10:41 更新）
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育達科技大學副校長龍清勇（圖）師生團隊研發銀髮族肢體狀態辨識系統，可精準辨識受測者軀幹、頸、肩、臂和關節位置與移動，評估異常風險。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
育達科技大學副校長龍清勇（圖）師生團隊研發銀髮族肢體狀態辨識系統，可精準辨識受測者軀幹、頸、肩、臂和關節位置與移動，評估異常風險。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）高齡化趨勢下，銀髮族照護成重要課題，育達科技大學師生運用AI（人工智慧），開發肢體狀態辨識系統及居家智慧型棉被，於高雄國際發明暨設計展中獲獎。

育達科大副校長龍清勇表示，他和學生討論如何讓智慧科技系統輔助照護長輩，經結合社會工作系專業知識及機電工程領域系所，利用AI架構，研發銀髮族肢體狀態辨識系統。

龍清勇說，系統主要應用AI偵測人體移動軌跡等動態資訊，輔以獨特影像融合技術與立體影像辨識功能，精準辨識受測者軀幹、頸、肩、臂和關節位置與移動，長輩在長期照顧機構或居家生活如果跌倒、身體不適，可即時通報看護人員和家屬，進而採取應變措施，避免錯失治療黃金時間。

龍清勇表示，為縮減成本，只要網路攝影機搭配肢體狀態辨識軟體，透過一般家用電腦就可偵測長輩是在走路、坐姿或躺下、跌倒在地，如果突然摔倒或長時間躺臥，辨識系統會發出紅色與聲音警訊，提醒看護者。

另外，由社工系、電機系和物聯網學程師生組成團隊研發「居家與機構照顧長輩適用之智慧型棉被」，設計雛形是在棉被4個角落縫入感應器，偵測長輩睡眠狀態；未來將嘗試以輕薄晶片取代感應器，也可應用在貼身衣服等，隨時偵測長輩健康情況。

育達科大說，已有廠商向校方諮詢這2項發明商品化可行性，讓在學學生早一步搶得市場商機。（編輯：李明宗）1120128

育達科技大學師生設計發明智慧型棉被，在棉被4個角落縫入感應器，可偵測長輩睡眠狀態。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
育達科技大學師生設計發明智慧型棉被，在棉被4個角落縫入感應器，可偵測長輩睡眠狀態。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
#龍清勇
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