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環狀線移交新北 雙北達共識無縫移轉

2023/1/30 12:04
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（中央社記者陳昱婷、高華謙台北30日電）新北市委託台北捷運公司經營捷運環狀線第一階段今天到期，雙北市府達成無縫移轉共識，由新北市府擔任環一地方主管機關，未來全環線也會統一由一家機構營運。

串聯新店及新莊的環狀線第一階段在109年通車營運，由新北市政府委託台北市政府捷運局規劃興建，並簽訂營運行政契約書，委託台北捷運公司營運3年，契約今天到期。

台北市副市長李四川今天上午陪同市長蔣萬安前往議會新春團拜時接受媒體聯訪強調，環一的經營權是依照契約還給新北市，過程一定不會影響民眾搭乘的權益。

李四川說，雙北政府會等環狀線全數完成時再協商，考量車站數量、路線等後，由單一一家捷運公司來經營，「到時候還是希望在台北市」。

雙北捷運局發布新聞稿說明，新北市委託台北市營運維護管理環狀線第一階段，行政營運契約今天屆期，經雙北市府溝通後達成共識，雙北將共同合作無縫移轉。

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雙北捷運局指出，依據雙北市政府協商共識，環一所有財產於營運契約屆期當天、也就是今天就會即移回新北市，在不影響旅客權益、營運不中斷且服務不打折原則下，雙北市政府將合作營運，共同報請交通部由新北市政府擔任環一地方主管機關。

至於未來整條環狀線完工後的經營權，雙北捷運局表示，雙北市政府已有共識，將由一家營運機構執行營運，後續於南北環段完工前1年決定統籌營運事宜。（編輯：李亨山）1120130

#李四川
#雙北捷運局
#新北市
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