營建署：雙北等8縣市兒童遊戲場 已全數完成備查

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（中央社記者陳俊華台北30日電）營建署今天說，新北市、台北市、台中市、高雄市、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等8縣市兒童遊戲場已全數完成備查；其餘縣市有部分未完成備查的場域，將封閉管制，切勿靠近及使用。

內政部營建署透過新聞稿表示，各縣市合格兒童遊戲場備查最新成果，統計至18日止，已全數完成備查的縣市有新北市、台北市、台中市、高雄市、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等8縣市，民眾可陪同孩子在合格的兒童遊戲場中遊玩。

營建署指出，台南市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市及連江縣9縣市，仍有部分未完成備查的場域，都先行採取圍籬或警示帶進行封閉管制，並張貼公告提醒家長，為顧及孩童安全，切勿靠近及使用，也請各縣市加強巡視以策安全。

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營建署說，依衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，各縣市政府及所屬管理機關針對106年1月25日前已設置的兒童遊戲場設施，應於112年1月24日前完成備查，無法備查者須拆除或封閉使用，以維護兒童遊戲安全。

營建署表示，從111年2月起，營建署每月定期召開會議，針對縣市改善情形作進度控管，地方政府配合相關改善措施，已將既有兒童遊戲場備查率提升逾9成，但部分案場因年代久遠，需辦理改善或拆除者，在尚未完工及改善完成備查前，仍要求各縣市政府暫時封閉，後續持續追蹤辦理情形。（編輯：林興盟）1120130