未來一週先晴後雨 元宵節偏濕涼

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局表示，今晚、明晨仍要留意低溫；明天至2月1日白天大致都是晴朗穩定的天氣；2月1日晚間起至2月5日（元宵節）轉為水氣偏多、雨區逐日擴大，北部、東半部及中部山區易有短暫雨。

中央氣象局更新低溫特報，今天晚間至明天上午，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有攝氏10度以下氣溫發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天各地天氣晴朗穩定，日夜溫差大，台南以北、宜蘭普遍低溫約10至12度，其他地區約13、14度；白天之後各地高溫可達20至23度，高屏地區會再高一些。

葉致均指出，2月1日白天仍然是穩定的天氣，花東稍有零星雨，各地溫度還會再回升；晚間開始東北季風增強，水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區將轉為有局部短暫雨。

葉致均表示，2月2日至5日（元宵節）基本上都是水氣偏多的情況，各地低溫約13、14度，中部以北高溫受到陰天、降雨影響，下降至17、18度，南部地區則變化不大。

降雨部分，葉致均說，2月1日入夜之後降雨範圍逐漸擴大，持續至元宵節，其中水氣最盛的時間點是在2月4日，北部、東半部、中部山區都會有局部短暫雨；預估東北季風2月6日就會減弱、水氣減少，但大台北、東半部仍要留意局部降雨。

葉致均提醒，明天清晨中南部、明晚至2月1日白天西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1120130