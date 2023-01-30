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花蓮鳳林西瓜受寒害 瓜農：60年來首遇嚴重寒災

2023/1/30 18:38（1/30 20:08 更新）
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花蓮鳳林西瓜遭逢寒害，老瓜農指出，此次是60年來首次遭逢的嚴重寒災，損失慘重，縣議會邀集相關單位人員30日到現場勘災，並爭取天然災害救助，盼減輕農民的損失。（縣議會議長張峻辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月30日
花蓮鳳林西瓜遭逢寒害，老瓜農指出，此次是60年來首次遭逢的嚴重寒災，損失慘重，縣議會邀集相關單位人員30日到現場勘災，並爭取天然災害救助，盼減輕農民的損失。（縣議會議長張峻辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月30日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）寒流一波波來襲，花蓮鳳林西瓜遭逢寒害，老瓜農指出，此次是60年來首次遭逢的嚴重寒災，損失慘重，縣議會邀集勘災，並爭取天然災害救助，彌補瓜農的損失。

鳳林西瓜產銷班班長楊定嘉及產銷班班員日前向花蓮縣議會議長張峻陳情，今年農曆初三，約200公頃西瓜田遭逢寒害，剛種下約2週的瓜苗，一夜之間遭寒害重創葉面及根部，許多瓜苗根爛，再加上目前全省瓜苗缺貨，短時間無新苗可補，瓜農欲哭無淚。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯、農委會花蓮區農業改良場、張峻服務團隊、鳳林鎮公所、鳳榮地區農會等相關人員今天下午到現場勘災。

楊定嘉表示，這次的寒害是鳳林瓜農種植西瓜60年來前所未見，才剛種下的瓜苗，迄今一大半都凍傷，氣象預報下週又有一波寒流即將再侵襲；加上全省瓜苗吃緊，根本訂不到瓜苗可以在寒流過後補種，面對整地、灌溉管線、農業資材、種苗、施肥等龐大資金成本投入，卻血本無歸，讓人悲從中來。

花蓮區農改場副研究員王啟正表示，面對一波波寒流來襲，已積極輔導瓜農，針對目前尚未傷及根部的瓜苗，施灑海藻精、胺基酸，以盡力補充營養，讓還有機會存活的瓜苗恢復生機。農作物寒害認定單位將於7日後再回到西瓜田勘察，屆時將確定天然災害救助的面積。

張峻指出，這波寒流已經造成西瓜苗嚴重的受害，而且許多其他農作物也都受到此寒流相當大的影響，農作物嚴重損失，作物受寒害的農民盡快提報災損，將盡全力協助農民申請天然災害救助事宜，也希望農業處及農政單位加快認證程序和輔導，以減輕農民的損失，幫助農民度過難關。（編輯：黃世雅）1120130

#寒害
#鳳林
#西瓜
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