桃園市寒害應變機制續運作 因應低溫威脅

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中央氣象局再發低溫特報，桃園市政府「寒害應變機制」持續運作，農業局表示，截至27日下午3時30分尚無接獲通報災損案件，針對較易發生災損的農漁水產作物也主動聯繫，同時持續了解溫網室番茄及蔬菜生長情形，以及仔牛舍、肉豬舍等防寒措施。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏傳真 112年1月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）中央氣象局再度發布低溫特報，桃園市政府「寒害應變機制」持續運作，考量到低溫通報持續2天，晚間街友避寒所將再開啟，並提供暖暖包等禦寒物資，協助街友度過夜晚的低溫。

桃園市政府晚間發布新聞稿表示，在桃園市長張善政指示下，市府啟動寒害應變機制，因為預防農作物低溫寒害為重要工作項目，因此由農業局主政，包括消防局、經濟發展局、衛生局、民政局等局處及各區公所都同步啟動防寒應變措施，每天定時回報有無相關災情。

農業局表示，截至下午3時30分，尚無接獲通報災損案件，針對較易發生災損的農漁水產作物，採取主動聯繫方式；同時持續了解溫網室番茄及蔬菜生長情形、仔牛舍、肉豬舍等防寒措施。因應入夜新一波低溫威脅，也透過農業局官網、農漁會、畜牧協會及產銷班群組發布寒流應變最新消息與申報災損作業方式。

衛生局持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，除透過衛生局FB（Facebook）粉專貼文、邀請醫師宣導低溫注意事項。

社會局通報，考量到28日及29日清晨可能出現10度以下氣溫，已提醒街友注意低溫資訊，上午10時至下午2時可到遊民外展中心求助領取避寒暖暖包及沖泡食用物，今晚10時至明天上午7時，南北區避寒所將再開設，供街友避寒並提供禦寒物資及熱食服務。

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針對拉拉山可能因低溫降雪，觀光旅遊局說，將確保與林務局、區公所及當地民宿聯繫管道暢通，若拉拉山降雪造成桃116線結冰或積雪，將由養工處公告管制，並由警察局派員協助管制，同時透過網路、LED看板等告知遊客路況。

考量到近期山區遊客眾多，觀旅局指出，由於電力全開可能導致山區跳電，業者無法提供暖氣或其他電力設備，導致遊客因天寒地凍產生旅遊權益受損與生命財產安全疑慮，已協請台電公司派員上山駐點，台電也正針對相關工作評估。（編輯：李亨山）1120127