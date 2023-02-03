安坑輕軌2/10試營運免費搭乘1個月 蒐集改善意見

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新北市長侯友宜（左）3日接受聯訪時，宣布安坑輕軌試營運免費搭乘1個月，鼓勵民眾嘗鮮也是讓系統壓力測試，也歡迎提出改善建議，讓服務更細膩。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月3日

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北捷運公司今天表示，10日舉行安坑輕軌通車典禮後，當天下午開始試營運，試營運期間將提供1個月免費搭乘優惠；民眾可透過客服專線、客服信箱、現場人員提出建議改善事項。

市長侯友宜今天在視察勞工局就業博覽會後接受聯訪表示，交通部已經核准安坑輕軌營運許可，將正式通車營運，先讓民眾試搭1個月，期待減少新店安康地區至台北市通勤時間減少20分鐘。

侯友宜說，安坑輕軌最重要的是，希望帶動安康地區觀光休閒產業，讓更多人進駐，這也是大文山地區最重要的軌道建設；他說，今天宣布試營運期間為1個月，鼓勵民眾試營運期間多搭乘，提出建議以做到服務更細膩。

新北捷運公司總經理吳國濟告訴中央社記者，10日當天上午舉行通車典禮後，規劃當天下午開始試營運，同時提供1個月免費試搭乘，除鼓勵民眾嘗鮮也是讓系統壓力測試；並歡迎針對設施設備、車輛車況及使用服務，提出改善建議，讓相關單位可微調。

他說，試營運的發車與收班時間不會與正式營運的時間一樣，整體已規劃完畢，目前仍在跑行政流程，待完成後，就會宣布試營運的期程、每天開車與收班時間點、各站之間的票價。民眾若有改善意見，可透過客服電話、信箱或現場人員反映。（編輯：李錫璋）1120203