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石崇良接健保署長 薛瑞元：次長人選最快下週定案

2023/2/3 16:14（2/3 16:34 更新）
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衛福部健保署長將由現任常務次長石崇良接任。（中央社檔案照片）
衛福部健保署長將由現任常務次長石崇良接任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛生福利部中央健康保險署今天發布採訪通知，2月6日將舉行署長交接布達典禮。衛福部長薛瑞元說，確定由現任常務次長石崇良接任，至於次長接班人選，最快下週討論定案。

李伯璋在任6年8個月，是史上最長任期的健保署長，健保署日前發生健保資料外洩事件，檢調還在偵辦中，根據自由時報報導，這是導致李伯璋異動主因。

健保署今天下午發布採訪通知，將於2月6日（星期一）上午10時舉辦健保署署長交接布達典禮，由薛瑞元主持。薛瑞元接受媒體聯訪表示，確定由石崇良接任，但次長接班人選還沒討論。

對於外傳可能由現任衛福部疾病管制署長周志浩接棒，薛瑞元再度重申「還沒，還沒討論」，沒交接就沒有空缺，最快下週決定，這也要與行政院討論。

石崇良歷任衛福部醫事司司長、衛福部主任秘書、衛福部綜合規劃司司長、行政院衛生署企劃處處長、衛生署醫事處處長，資歷完整。（編輯：管中維）1120203

#薛瑞元
#石崇良
#健保署長
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