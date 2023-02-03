公立教師兼職放寬 全教產：限制仍太多

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（中央社記者陳至中台北3日電）教育部將於2月4日起適度放寬公立學校教師兼職。全國教育產業總工會今天表示，相關限制仍太多，呼籲表列不能兼職的項目，未規定就全面開放。

教育部訂定發布「國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法」，並修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，將於2月4日生效。

上述法案並增訂，教師可於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性的工作。教師也可依個人才藝表現，獲取適當報酬；並可就財產處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價。但仍不能在校外從事補習、家教。

全教產今天發布新聞稿，認為修法後，兼職的現職仍然太多。除了不能從事校外補習、家教，還訂出「與本職工作性質不相容」、「有損學校或教師形象之虞」等條款，學校應不予核准。恐怕教師還是不能在下班時間賣雞排、送外送。

全教產指出，教育人員調薪幅度永遠跟不上通膨，退撫基金也時時處於用罄的危機，基層教師「上有老、下有小」，不得不為尿布錢、退休金多做打算。

全教產呼籲，教育部應表列出不開放兼職的項目，其餘未明訂的項目則全面開放。現行勞動基準法並未剝奪勞工兼職的權利，教師兼職也不該被重重限制。（編輯：管中維）1120203